Представлены доказательства фальсификации роликов о перемещении «Бука» из России

Министерство обороны России установило, что ролики о перемещении ЗРК «Бук» из России на украинскую территорию, представленные Совместной следственной группой, являются фальшивкой, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что российские эксперты подробно изучили эти видео и пришли к выводу, что ролики сфальсифицированы, передает ТАСС.

На пресс-конференции, на которой Минобороны раскрыло данные под грифом «Совершенно секретно» о ракете, сбившей лайнер Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом, российское военное ведомство представило подробный разбор роликов и доказательства их фальсификации.

Президент Владимир Путин и ранее подчеркивал, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС. Глава государства говорил, что аргументы России не учитываются теми странами, которые обвиняют Москву к причастности к крушению.