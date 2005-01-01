Международные следователи отреагировали на новые данные по крушению Boeing

Международная следственная группа приняла во внимание информацию, оглашенную на брифинге Министерства обороны России по крушению малайзийского Boeing 777 в небе над Украиной, следовавшего рейсом MH17.

В заявлении следователей говорится, что документы Минобороны будут изучены, как только Россия предоставит группе соответствующие документы согласно запросу, который был сделан в мае 2018 года и как того требует резолюция Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

В группе отметили, что обращались к России с просьбой предоставить соответствующую информацию еще в 2014 году, а в мае был направлен запрос о номерах, обнаруженных на нескольких восстановленных частях ракеты.

«Российская Федерация оставила этот вопрос и еще несколько вопросов JIT без ответа», – заявляют международные следователи.

Международная следственная группа добавляет, что с самого начала расследования «всегда внимательно анализировала и обрабатывала информацию, полученную от России». В то же время там отметили, что прежде предоставлявшиеся Министерством обороны России данные якобы содержали некоторые неточности.

В понедельник Минобороны огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 над Украиной. Представленные данные обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек. В Киеве поспешили заявить, что представленные данные – это якобы «фейк Кремля», а в НАТО не нашли слов, чтобы прокомментировать документы, показанные российским военным ведомством.

Между тем новые данные о ракете, сбившей самолет Boeing рейса МН17 в небе над Украиной, направлены Нидерландам.