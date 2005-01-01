В Киеве отреагировали на доказательства вины в уничтожении Boeing

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал заявления Минобороны России о том, что Киев виновен в уничтожении самолета Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом.

«Заявление России о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17, – это очередной неудачный фейк Кремля, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», – цитирует «Сегодня» Турчинова.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий также заявил, что информация российского Минобороны не соответствует действительности.

«Эти сообщения – очередной информационный фейк», – сказал Парубий, передает ТАСС.

По его словам, Украина должна «работать над информационной безопасностью, особенно в год выборов», чтобы «подобным фейкам не давать шансов».

Министр обороны Украины Степан Полторак, в свою очередь, назвал «лживыми» данные российского оборонного ведомства о ракете, сбившей Boeing 777 в небе над Донбассом.

«Это полная ложь и очередной фейк России. Это значит, что Россия не отказался от своих планов подорвать авторитет Украины и в целом подорвать ситуацию на Украине. Им нужен повод для того, чтобы обострить ситуацию», – сказал Полторак.

В понедельник Минобороны огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 над Донбассом. Представленные данные подтверждают позицию Москвы и обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек.