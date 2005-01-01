Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении малазийского Boeing

На брифинге в понедельник, 17 сентября, Министерство обороны России огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом. Представленные данные подтверждают позицию Москвы и обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек.

Так, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин сообщил, что Минобороны установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. По данным российского военного ведомства, ракета произведена на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье, документация о выпущенной ракете до сих пор хранится там.

Сбившую малайзийский Boeing ракету изготовили в 1986 году и отправили в воинскую часть в Украинской ССР. При этом воинская часть Украины, где хранилась данная ракета, привлекалась к карательной операции Киева в Донбассе.

Согласно архивам Долгопрудненского НИИ, дата сборки ракеты – 24 декабря 1986. Спустя пять дней, 29 декабря, ракета была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20/152, действительное наименование которой – 223-я зенитная ракетная бригада. Она входила в состав в Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР. Часть никогда не выводилась на территорию России.

«В настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области, на ее вооружении по-прежнему стоят комплексы «Бук». Примечательно, что части 223 полка, начиная с 2014, неоднократно привлекалась к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», – передает РИА «Новости» слова Паршина.

Кроме того, Министерство обороны России установило, что ролики о перемещении ЗРК «Бук» из России на украинскую территорию, представленные Совместной следственной группой, являются фальшивкой. К такому выводу ведомство пришло после анализа видео, проведенного российскими экспертами. На брифинге Минобороны представило подробный разбор роликов и доказательства их фальсификации.

Также Минобороны представило аудиозапись переговоров украинских военнослужающих, подтверждающую причастность Киева к крушению малайзийского Boeing. Разговор, прозвучавший на записи, происходил в Одесской области в 2016 году во время учений «Рубеж-2016» и был опубликован в украинских СМИ. «Если так, *** (нецензурный синоним слова «собьем» – прим. ВЗГЛЯД) еще один малайзийский Boeing», – сказал в беседе один из украинских военных.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что Украина сама подтверждает, что ЗРК «Бук» и ракеты для него не могли попасть к ополченцам провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Хочу напомнить, что ранее неоднократно звучали высказывания и заявления украинских должностных лиц о том, что ни один зенитный комплекс или ракеты не попали к ополченцам», – приводит его слова ТАСС.

В ведомстве добавили, что украинский полковник Гринчак отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

В июле 2014 года авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, но через 2 часа и 49 минут после взлета рухнул на землю в районе села Грабово на Украине. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Президент Украины Петр Порошенко призывал привлечь Россию к ответственности за крушение малайзийского Boeing.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС. Глава государства также говорил, что аргументы России не учитываются теми странами, которые обвиняют Москву к причастности к крушению.