Россия направила Нидерландам новые данные о сбившей Boeing ракете

Новые данные о ракете, сбившей самолет Boeing рейса МН17 в небе над Украиной, направлены Нидерландам, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Информация о ракете направлена голландской стороне в соответствии с их запросом», – приводит его слова РИА «Новости».

Конашенков сообщил, что ознакомиться с представленными документами могут специалисты Совместной следственной группы, «если у них будет на это желание».

Представитель российского военного ведомства призвал международную следственную группу запросить документы из архивов 223-ого зенитно-ракетного полка вооруженных сил Украины, чтобы проверить данные о ракете в полку, о ее перемещениях, а также формуляры ракеты.

В понедельник Минобороны огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 над Донбассом. Представленные данные подтверждают позицию Москвы и обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек. В Киеве заявили, что представленные данные – это якобы «фейк Кремля», а в НАТО не нашли слов, чтобы оценить документы Министерства обороны России.