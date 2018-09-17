В НАТО не нашли слов для реакции на доказательства Минобороны по MH17

В Североатлантическом альянсе пока не комментируют обнародованные российским Минобороны данные о ракете, сбившей малайзийский Boeing над Донбассом.

«Мы свяжемся с вами, если нам будет что сообщить», – ответил чиновник альянса на просьбу прокомментировать информацию, передает РИА «Новости».

В понедельник Минобороны огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 над Донбассом. Представленные данные подтверждают позицию Москвы и обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек.