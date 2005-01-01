Российский блогер ответил на вопросы украинцев о расследовании крушения МН17

Автор Telegram-канала «Майор и генерал» опубликовал пост, в котором ответил на самые популярные вопросы, ставящие под сомнение заявление Министерства обороны России о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17.

«Давайте вместе поразмышляем и попробуем ответить на вопросы, которые возникают после просмотра брифинга Министерства обороны России по катастрофе рейса МН17 на Донбассе», – написал автор Telegram-канала «Майор и генерал».

«Вопрос: Почему они молчали раньше? Ответ: номера ракет «Бука» стали известны из заявления Нидерландов только в мае этого года», – отметил блогер.

«Вопрос: Почему мы не узнали этих номеров до заявлений голландской стороны? Ответ: Потому что обломки ракеты собирала международная комиссия (ОБСЕ, Нидерланды и т.д). Если кто-то думает, что это очень просто – быстро приехал на место крушения, и вот тебе кусок с номером – это не так. Громадный разброс по площади падения, фрагментация и т.д. Никакой «шахтер» не смог бы их собрать и утащить до проведения полноценных поисков с привлечением значительного количества людей», – добавил он.

На вопрос о том, почему тогда тянули с мая до сентября, автор отметил, что для разбора архивов требуется время, но есть еще и формальная сторона вопроса. «Необходимы некоторые сроки, чтобы эти документы рассекретить, сделать так, чтобы рассекречивание не нанесло ущерба обороне и безопасности страны, плюс есть и некоторые политические соображения в том, чтобы никогда не отвечать сразу», – отмечает блогер.

Многие официальные лица Украины обвиняют Россию в подделке документов.

«Очевидно, что до сих пор живы люди, кто являлся участником этой отгрузки/транспортировки, кто подписывал документы, и т.д., и многие из них готовы дать свидетельские показания под присягой в любой международной инстанции. И вот здесь для Петра Алексеевича Порошенко и его военных преступников уже действительно наступает мат», – подытожил автор канала.

Ранее блогеры обсудили новые подробности в деле сбитого Boeing MH17. Международные следователи отреагировали на новые данные по крушению авиалайнера.