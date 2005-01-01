Блогеры оценили новые данные Минобороны по катастрофе Boeing

Блогеры обсуждают новые подробности в деле сбитого над Донбассом малазийского Boeing MH17. По мнению некоторых, доказательствам не поверят ангажированные нидерландские следователи.

Минобороны раскрыло данные под грифом «Совершенно секретно» о ракете, сбившей лайнер Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом. На борту самолета находились 228 человек, все они погибли. В рамках пресс-конференции ведомство представило подробный разбор роликов и доказательства их фальсификации.

«Минобороны провело просто бомбический брифинг. Все по фактам: доказательство наличия данной ракеты у украинской стороны, тщательное исследование каждого ролика, представленного BellingCat (организация, занимающаяся расследованиями трагедии с Boeing 777 и «делом Скрипалей», прим ВЗГЛЯД) доказательством видеомонтажа, переговоры высшего офицерского состава о малазийском Boeing. Так держать! Но примут ли во внимание эти данные ангажированные нидерландские следователи? Будем наблюдать. Теперь встает вопрос – можно ли верить BellingCat с их расследованием по Скрипалям? – Конечно же нет», – написали авторы Telegram-канала Медиатехнолог.

«В\ч 20152 в 1986 г. получила ракету, которой сбили Boeing. Эта часть в Россию не выводилась, сейчас это 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл). Вот и все!», – написал Telegram-канал Майор и генерал, опубликовав фото документации. Предоставленной Минобороны на пресс-конференции.

Минобороны РФ установило боевой номер ракеты, которой был сбит малайзийский Boeing. Она была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в войсковую часть Украинской ССР. После отправки на Украину эта ракета в Россию не возвращалась pic.twitter.com/YNbssP5pgY — Нефритовый (@zapvv) 17 сентября 2018 г.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что ближайшее время украинская документация из этой военной части будет уничтожена.

«По итогам брифинга по Boeing должен обязательно случиться пожар в 223-м зенитно-ракетном Теребовлянском полку в г. Стрый, Львовской области. И пожар этот должен уничтожить всю документацию, начиная с 1987 года. Хотя, уверен, она уже уничтожена. Даааа, сейчас укропов припрут к стенке. Напомню, дивизион 223 зенитно-ракетного полка из Львовской области засветился в АТО в одном из сюжетов украинского телевидения», – написал Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.

«На переговорах полковник ВСУ Гринчак говорит, что может сбить еще один малазийский Boeing», – написали авторы Telegram-канала 338.

«А в Киеве сейчас не до смеха. От слова совсем. Если российские спецслужбы перехватывают телефонные разговоры чиновников уровня Гринчака, то что говорить о первых лицах государства. Петя, привет. Хотя, скорее всего запад скажет, что все представленное МО РФ сегодня - сфабриковано. Это только для нас с вами все было очевидно и без этих неопровержимых по истине доказательств», – считают авторы Telegram-канала Inside Donetsk.

Авторы Telegram-канала Доктор прописал проанализировали доклад, объяснив, почему для рассекречивания данных понадобилось четыре года:

«Почему только сейчас? Потому, что Голландия только в этом году показала обломки ракеты с номерами двигателей-сопел, то есть расследование Минобороны «что за ракета» стартовало лишь в этом году. И пока рассекречивали, поднимали бумажные папки-журналы, пока проверяли и «вылизывал» презентацию, прошло время. Но не 4 года, а несколько месяцев», – сообщают блогеры.

Авторы канала уточняют, что «в момент развала СССР и перехода военных частей (с вооружением, снаряжением, инфраструктурой) в ведение и управление республик, Украина подписала документы о том, что ВСЕ вооружение остается у нее. Включая ракеты, в том числе и ту самую».

«Украина официально заявляла, что ВСУ не продавали, не теряли и не сдавали с боями или без ракеты от «Бук». Так что Украина уже не может сказать, что ракету отбили, захватили или украли «сепаратисты», злые крымчане или спецназ ВДВ/ГРУ России. Насчет BellingCat – тогда дезавуируются и мутные спутниковые снимки с «Буком», это надо было отдельно проговорить и акцентировать Минобороны. Брифинг оценивают на 8/10, где 10/10 – специальное заявление президента России или США о случившемся контакте с инопланетянами», – подытожили авторы канала.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что Украина сама подтверждает, что ЗРК «Бук» и ракеты для него не могли попасть к ополченцам провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Петр Порошенко призывал привлечь Россию к ответственности за крушение малайзийского Boeing.