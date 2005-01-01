Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Путин и Эрдоган прочертили в Идлибе новую «русско-турецкую границу»

Недобитые боевики «Ан-Нусры» в Идлибе должны быть отсортированы от умеренных мятежников. После чего добитыФото: Khalil Ashawi/Reuters
Интрига с наступлением на Идлиб разрешилась неожиданным образом – наступления не будет. Такое обещание дала Турции Россия. Но пока неясно, что Россия получила взамен. То ли выигрыш будет финансовый – турецкий рынок откроется для российских товаров. То ли духовный – патриарх Варфоломей откажется от своих попыток отколоть украинскую церковь от РПЦ. Короче, меняем Идлиб на Константинополь? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

Королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиямФото: TT News Agency
В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

Антон Крылов, журналист
В международной политике действует гопнический принцип: того, кто не сопротивляется, запинывают ногами. Поэтому украинцы могут сколько угодно кричать «фейк», но реагировать на доклад о сбившей «Боинг» ракете им придётся. Подробности...

Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
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«Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»

Василий Авченко, писатель и журналист
Праворульный автомобиль на Дальнем Востоке 1990-х – депрессивном и мрачном – был понятием метафизическим. Оставшиеся без работы офицеры, рыбаки, ученые стремительно переквалифицировались в коммерсантов. А в «еретической» баранке справа дальневосточники увидели символ свободы. Подробности...
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    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
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        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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          Антон Крылов

          Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

          Антон Крылов
          журналист
          		 18 сентября 2018, 08:22

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          Министерство обороны опубликовало информацию о ракете, которой был сбит малайзийский «Боинг». Брифинг российских военных стал ответом на шаг нидерландских следователей – те обнародовали заводские номера сопла и корпуса этой ракеты.

          Проще говоря, «Боинг» сбили украинцы – «Буком», который был отправлен на территорию Украины в 1986 году.

          Реакция всех заинтересованных сторон оказалась предсказуемой. Те, кто и прежде был уверен, что вину за «Боинг» несут украинские горе-вояки, ранее сбившие российский пассажирский самолет над Чёрным морем и отправившие ракету в жилой дом под Киевом, получили дополнительные доводы в свою пользу. К этому мы ещё вернёмся.

          Киев, разумеется, всё отрицает – как отрицал и раньше, в том числе, свою вину за трагедию над Чёрным морем. Бывший президент Леонид Кучма, накануне отметившийся предложением к Дональду Трампу «извиниться перед Украиной», в 2001 году заявил по поводу сбитого гражданского самолета следующее:

          «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, все будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу».

          Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

          Британия, делящая с Украиной и США почетное первое место по фантастичности обвинений в адрес нашей страны, тоже рубанула с плеча. «Это новый экземпляр российской дезинформации», – заявил министр обороны Гэвин Уильямсон. Ранее он требовал срочно увеличить военные расходы из-за «российской военной угрозы».

          Наконец, международные расследователи, которые изначально общались с Россией как обвинители с обвиняемым, обещали принять новые данные «к сведению». Безусловно, примут, но свою позицию изменят вряд ли.

          Хуже того, в обозримом будущем разоблачения российского Минобороны вряд ли изменят хоть что-нибудь.

          Возможно, через какое-то время будет создан международный суд по расследованию преступлений ВСУ на территории Донбасса. Гипотетически, он может не «принять к сведению», а воспользоваться рассекреченными документами для реального (а не пропагандистского) расследования авиакатастрофы. Но верится в это с трудом.

          Значит ли это, что в заявлении Минобороны нет никакого смысла? Разумеется, нет. В международной политике уже давно действует гопнический принцип: того, кто не сопротивляется, запинывают ногами. Поэтому украинцы, британцы, американцы, а также их друзья по эту сторону границы могут сколько угодно кричать «фейк», но как-то реагировать им придётся.

          У России ушло довольно много времени на то, чтобы понять и принять изменившиеся правила игры: объективная реальность теперь никого не интересует, важны толкования и интерпретации.

          Создать альтернативный источник толкований и интерпретаций ничуть не проще, а в чем-то даже сложнее, чем добиться паритета в ядерном вооружении.

          Собственно, регулярно повторяющаяся истерика в западных странах с требованием немедленно запретить RT и другие российские источники информации – это именно она, борьба с альтернативными интерпретациями происходящих событий.

          Обыватель не может проверить, действительно ли ракета с таким-то номером была отправлена в такую-то часть. Он просто видит информацию – была отправлена. И если на эту информацию не появляется ответа, вынужден принять единственное существующее толкование произошедших событий – альтернативы у него нет.

          В современном мире нельзя отмалчиваться, «быть выше этого», «игнорировать явные фейки» и так далее. Нужно говорить, ловить оппонента на фальшивках и ни в коем случае не пытаться строить собственную пропаганду исключительно на вымысле.

          История про «распятого мальчика» - это действительно мощная победа украинской пропаганды, потому как сильно снизила доверие не только к Первому каналу, но и к другим российским источникам информации.

          История, рассказанная Петровым и Бошировым, тоже вызвает мало доверия, но принять этих напуганных коммерсантов за «спецкиллеров из ГРУ» можно только при большой ангажированности.

          Чем больше детальной информации о происходящих в мире событиях будут распространять российские источники (как официальные, так и неофициальные), тем сложнее будет организовывать фейковые «химические атаки» в Сирии или выдавать украинские власти за эльфов, на которых напали злые орки из Мордора.

          Cилой оружия новую реальность не изменить – только силой информации, толкований и интерпретаций.


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