Минобороны Британии решило оправдать расходы «российской угрозой»

В связи с «возрождением России» британские ВМС необходимо модернизировать, заявил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

По его словам, активность российских субмарин в Северной Атлантике возросла в 10 раз, а ВМС в 2017 году 33 раза «реагировали» на «приближение российского военного корабля к британским территориальным водам» (в 2010 году был только один такой случай).

Уильямсон усмотрел в этом «рост агрессии и уверенности России в собственных силах». Он считает, что Великобритания «должна обеспечить достаточную поддержку» своим ВМС, «дать им все необходимые инструменты для сохранения безопасности» королевства, передает РИА «Новости».