Великобритании «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон в статье для The Telegraph.

Британский министр подчеркнул, что ради этой цели расходы Великобритании на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд 121 млн долларов), передает Deutsche Welle.

По словам Уильямсона, Россия «использует гибридные методы» для «подрывного влияния» на другие страны, а кроме того причастна к «бесстыдным» кибер-операциям. Он заявил, что «терпение мирового сообщества» в отношении российской политики «на исходе».

Уильямсон считает, что для осознания «исходящей от Москвы опасности» нужно изучить инцидент в британском Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь. Он отметил, что сейчас специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было совершено «чудовищное преступление»

Британский министр также обратил внимание на «эволюцию оборонных возможностей России». Он написал о том, что Москва активно инвестирует в разработку ракет для поражения целей на больших расстояниях.

Накануне МИД России задал 14 вопросов Лондону по сфабрикованному против России «делу Скрипалей». В основном они касаются сокрытия «доказательств» и нюансов этого дела. Британские СМИ сочли эти вопросы «циничными».

Добавим, что ранее и Госдеп США признавал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля.