Британские СМИ сочли вопросы российского МИД «циничными»

Россия задала Великобритании 41 «циничный» вопрос по делу Скрипаля, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что сначала российское посольство опубликовало 27 «вопросов без ответа» по этому делу, а затем МИД России опубликовал еще 14 вопросов, потребовав на них «конкретные ответы». Daily Mail утверждает, что среди вопросов есть в том числе «циничные», передает RT.

В качестве примера «циничного» издание приводит такой вопрос российского МИД: «Почему нет фотографий или видео, которые подтверждали бы, что Скрипали живы и находятся в больнице?»

Также в разряд «циничных» отнесены вопросы об очень быстрой идентификации отравляющего вещества, и почему нервно-паралитический яд не сработал мгновенно, как это обычно происходит.

Накануне МИД России задал 14 вопросов Лондону по сфабрикованному против России «делу Скрипалей». В основном они касаются сокрытия «доказательств» и нюансов этого дела. Добавим, что ранее и Госдеп США признавал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвиняла Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.