Российское посольство пошутило над министром обороны Британии

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25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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Россияне упустили свой исторический шанс, поддавшись топорной пропаганде

События 1993 года по сей день остаются одними из наиболее мифологизированных в отечественной историиФото: Семехин Анатолий/фотохроника ТАСС
Ровно 25 лет назад в России прошел референдум, который мог кардинально изменить судьбу страны, но из-за своеобразных представлений Ельцина о демократии едва не закончился гражданской войной. Сегодня граждане помнят о тех событиях лишь по вбитому пропагандой в головы слогану «Да-да-нет-да». Меж тем, мифы той эпохи настолько вредны, что их просто необходимо развенчать. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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В методах свержения Саргсяна и Януковича есть принципиальная разница

Украинский и армянский «майданы» похожи лишь на первый взглядФото: Максим Никитин/ТАСС,
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»
Победу армянской оппозиции в Ереване настойчиво сравнивают с тем, что происходило четыре года назад в Киеве. Разъяснять разницу между этими двумя событиями пришлось даже пресс-секретарю Кремля. При внимательном рассмотрении нетрудно заметить, что внешнее сходство действительно имеется – но различий при этом гораздо больше. В чем же они? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Обсуждение: 5 комментариев
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Российское посольство пошутило над министром обороны Британии

             25 апреля 2018, 07:48
          Фото: Pete Maclaine/Zuma/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Посольство России в Великобритании открыло голосование на тему того, что или кто представляет собой самую большую опасность: Россия, террористы или британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

          «Министр обороны Гэвин Уильямсон сказал: «Россия представляет большую проблему, чем боевики в Ираке и Афганистане». Как вы думаете, что в действительности представляет собой большую проблему?»  поинтересовались российские дипломаты в Twitter.

          Варианты ответа были предложены следующие: а)Россия; б)террористы ИГ*, в)болтовня Уильямсона.

          С большим отрывом лидирует третий вариант – за него отдано больше половины голосов.

          Напомним, 1 апреля министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в статье для The Telegraph заявил, что для его страны «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными.

          По словам Уильямсона, Россия «использует гибридные методы» для «подрывного влияния» на другие страны, а кроме того причастна к «бесстыдным» кибероперациям. Он заявил, что «терпение мирового сообщества» в отношении российской политики «на исходе».

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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