Министр обороны Британии резко высказался о докладе Минобороны по MH17

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал данные Минобороны об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing над Донбассом.

«Это новый экземпляр российской дезинформации», – сказал Уильямсон, передает ТАСС. По его мнению, Минобороны желало дискредитировать украинское правительство.

Британский министр сослался на расследование Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее опубликовала промежуточный доклад, утверждающий, что зенитная ракетная установка, выпустившая сбившую Boeing ракету, могла быть завезена из России.

В понедельник Минобороны огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 над Донбассом. Представленные данные подтверждают позицию Москвы и обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек.