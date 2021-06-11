Суд по малайзийскому Boeing подрывает антироссийскую пропаганду

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НОВОСТЬ ЧАСА

Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным

11 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Россия закрывает канал утечки русских денег на Запад

Налоговая оптимизация – общепринятая в мире практика Михаил Мордасов/РИА Новости
Россия приступила к радикальной деофшоризации экономики – именно так стоит понимать недавнее решение денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами. Результатом должно стать то, что крупнейшие компании станут уплачивать в российский бюджет гораздо больше налогов, а их доходы перестанут уходить из нашей страны на Запад. Однако есть у происходящего и свои подводные камни. Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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Суд по малайзийскому Boeing подрывает антироссийскую пропаганду

Обломки сбитого «Боинга» на месте катастрофы REUTERS/Maxim Zmeyev
Проходящий в Нидерландах суд по делу о сбитом над Донбассом Boeing, при всей своей ангажированности, начал озвучивать важные для российской позиции данные. И прежде всего выяснилось, что ключевой свидетель обвинения ничего не знает о причастности России к данной трагедии. Не менее важные вопросы в связи с этим судом звучат и из уст главы МИД Сергея Лаврова. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Юрий Алексеев, Журналист
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    Суд по малайзийскому Boeing подрывает антироссийскую пропаганду

    Обломки сбитого «Боинга» на месте катастрофы    11 июня 2021, 08:54
    Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Проходящий в Нидерландах суд по делу о сбитом над Донбассом Boeing, при всей своей ангажированности, начал озвучивать важные для российской позиции данные. И прежде всего выяснилось, что ключевой свидетель обвинения ничего не знает о причастности России к данной трагедии. Не менее важные вопросы в связи с этим судом звучат и из уст главы МИД Сергея Лаврова.

    Вот уже почти семь лет прошло с момента трагедии рейса MH-17 – малайзийского Boeing, сбитого над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В той катастрофе погибло 298 человек, граждане десятка государств. И за семь лет так и не удалось выяснить, кто именно виноват в катастрофе. То есть частичная вина Украины доказана и очевидна – не желая терять деньги за транзит, Киев отказался закрыть воздушное пространство над зоной конфликта. Однако остается вопрос: кто именно сбил лайнер?

    На Западе уверяют, что виновата Россия (якобы поставившая ополченцам ЗРК «Бук», из которого те и шмальнули в воздушную цель, видя в ней украинский военный самолет). Россияне же подозревают украинскую сторону, которая сбила борт своим собственным «Буком» или при помощи военного самолета – либо случайно, либо в целях дискредитации ополченцев и Москвы.

    Типа суд

    Вердикт должен быть, конечно, вынесен международной судебной инстанцией – однако ее банально нет. Да, ряд стран создали так называемую Совместную следственную группу – и с 9 марта 2020 года проводят какое-то подобие суда в Нидерландах. Однако и состав группы, и позиция обвинения, и список обвиняемых (среди которых лишь четыре ополченца) выглядят, мягко говоря, односторонне.

    Россию в качестве равноправного участника процесса не приглашают. Опубликованную и документально подтвержденную информацию от Минобороны (например, о том, что ракета за серийным номером 8720, при помощи которой и был сбит самолет, «29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в воинскую часть 20152», каковой являлась 221-я зенитно-ракетная бригада Карпатского военного округа из города Теребовля) не принимают.

    И правильно делают, ведь если обвинение продолжит утверждать, что ЗРК «Бук» заехал с территории России, то станет непонятно, почему он был вооружен ракетой из украинской военной части.

    В итоге даже премьер-министр Малайзии (которую, к слову, не допустили к обследованию «черных ящиков») Махатхир Мохамад заявил о том, что в расследовании «слишком много политики». И что «идея была не в том, чтобы узнать, как это случилось, а была, кажется, сконцентрирована на попытке возложить вину на россиян». 

    И вот сейчас очевидно, что эта попытка тоже сыплется. В частности, опрошенный ополченец Владимир Цемах (которого Киев позиционировал как ответственного за ПВО в районе гибели лайнера) заявил, что никаких «Буков» со стороны ополчения не видел.

    И в этот самый момент выступает министр иностранных дел России Сергей Лавров – причем выступает с достаточно громким обвинением в адрес Соединенных Штатов, которые, по его словам, намеренно скрывают правду о произошедшем. «Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014-го, когда произошла катастрофа с малайзийским Boeing. На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», – говорит российский министр.

    Причем – еще раз – отказываются предоставить даже не России (это было бы понятно), а ручному суду в Нидерландах.

    «Принцип домино»

    Почему утаивают, понятно. На спутниковых снимках будет либо украинский ЗРК «Бук», с которого был сбит борт, либо украинский истребитель, который атаковал самолет (а версию о том, что он был сбит с воздуха, пока никто не отбрасывал).

    Интересны два других момента. Во-первых, почему Российская Федерация так громко бьется в закрытую дверь (власти страны регулярно требуют от Запада найти виновного в гибели борта). И во-вторых, почему Соединенные Штаты не могут выполнить волю суда и предоставить нарисованные по пикселю снимки, где как в пробирке Колина Пауэлла будет четкое доказательство вины России?

    Ответом на первый вопрос является известный всем «Принцип домино». В свое время Соединенные Штаты начали войну во Вьетнаме, исходя из того, что если вьетнамская «костяшка» падет перед коммунизмом, то вслед попадают все остальные «костяшки» Юго-Восточной Азии. Сейчас же этот принцип применим к антироссийской пропаганде.

    Обвинение России в катастрофе уже давно превратилось (наряду с Навальниадой, Скрипалиадой, хакериадой и другими пропагандистскими операми) в аксиому. Утверждение, не требующее доказательств. Однако если дискредитировать хотя бы одну из аксиом или – еще лучше – доказать, что она ложная, то тогда под сомнением окажутся все аксиомы. А после этого посыплется весь конструкт антироссийской пропаганды.

    А за ним посыплется и другой конструкт – «во всех преступлениях на Украине виновата Россия». Если его сломить, если пробить это окно Овертона, то уровень критичного восприятия украинской внутренней политики резко вырастет. И может достигнуть уровня «Украина не выполняет Минские соглашения». Именно поэтому российские официальные лица регулярно атакуют западную позицию по MH-17.

    Да, казалось бы, они рискуют. Ведь Соединенные Штаты могут легко использовать энергию российского давления против Москвы, сфальсифицировав данные и предоставив их «по российскому требованию» в суд. Данные, где будет нарисованный в Донецкой области «Бук» Вооруженных сил России.

    Однако проблема в том, что сфальсифицированные доказательства тоже сыграют в пользу Москвы. Не случайно Российская Федерация требует, чтобы все обвинения против нее расследовались в открытом суде и получили свой вердикт. И не случайно Запад и фигуранты этих дел отказываются подавать в суд – прекрасно понимая, что там вылепленная из истеричных соплей и «хайли лайкли» доказательная база просто будет поднята на смех.

    Однако в случае, если США предоставят фальшивые снимки и голландский суд признает вину России, избежать нормального суда не удастся. Родственники сотен пассажиров подадут иски к Москве, будет более тщательное расследование, где предоставленные американскими экспертами снимки не просто всплывут, но и будут сравнены с российскими средствами объективного контроля. И как только будет доказано, что США предоставили фейк, сработает тот самый «Принцип домино».


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