Генпрокуратура направила в Нидерланды сведения о крушении малазийского Boeing

Генеральная прокуратура России передала Нидерландам информацию о расследовании авиакатастрофы над Донецком в 2014 году.

«В Генпрокуратуре России изучены поступившие из Следственного комитета материалы исполненного запроса о правовой помощи Национальной прокуратуре Королевства Нидерландов в связи с расследованием катастрофы малайзийского самолета «Боинг» рейса МН 17. Сегодня эти материалы переданы представителю нидерландской стороны», – сообщил представитель ведомства Александр Куренной, передает ТАСС.

В понедельник, 17 сентября СК подтвердил непричастность России к крушению малазийского самолета. Представитель СК отметила, что после распада СССР ракета, поразившая воздушное судно, осталась в войсках Украины.

Ранее в Минобороны России сообщали, что новые данные об этом снаряде были переданы Нидерландам.