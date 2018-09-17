СК подтвердил непричастность России к крушению малайзийского Boeing

Утверждения о том, что одна из частей ПВО ВС России может быть причастна к поражению Boeing рейса MH17 установкой «Бук», не нашли своего подтверждения, заявила официальный представитель российского СК Светлана Петренко.

«Хотим заявить, что утверждения о причастности к поражению «Боинга» самоходной огневой установкой «Бук», принадлежащей одной из частей противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, своего подтверждения не нашли», – приводятся ее слова на сайте СК.

Она подчеркнула, что ракета системы 9М38 ЗРК «Бук», которой, как считает Совместная следственная группа, сбит в июле 2014 года Boeing, выпущена в 1986 году на предприятии в городе Долгопрудный Московской области. В том же году ее направили в одну из воинских частей ПВО Прикарпатского военного округа, который дислоцировался на территории Украинской ССР.

«После распада СССР эта ракета осталась в распоряжении войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины и на территорию Российской Федерации не возвращалась. Установлению данных фактов способствовали номера на фрагментах деталей ракеты, продемонстрированные 24 мая 2018 года в ходе брифинга представителей Совместной следственной группы», – отметила Петренко.

Она напомнила, что в понедельник Минобороны представило широкой общественности «неоспоримые факты», которые свидетельствуют о причастности украинских военных к крушению самолета в небе над Донецком 17 июля 2014 года.

Петренко подчеркнула, что СКР с 2014 года взаимодействует с ССГ, которая осуществляет уголовное расследование этой категории, предоставив значительный объем информации.

«Только в течение 2018 года следователями Следственного комитета Российской Федерации в ходе исполнения трех запросов о правовой помощи Национальной прокуратуры Королевства Нидерландов, проведена значительная работа, направленная на получение необходимой информации», – отметила она.

Сейчас новая информация направлена в Генпрокуратуру России для передачи Нидерландам. СК просит принять эту информацию и учесть в дальнейшем процессе расследования.

«Убеждены, что представленные Российской Федерацией данные являются веским поводом пересмотреть промежуточные выводы уголовного следствия по делу о данной трагедии, в ходе которого в адрес России были выдвинуты необоснованные обвинения. Надеемся, что полученные новые сведения позволят странам, представленным в Совместной следственной группе, установить подлинных виновников произошедшей трагедии», – подчеркнула Петренко.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что новые данные о ракете, сбившей самолет Boeing рейса МН17 в небе над Украиной, направлены Нидерландам.

В Киеве заявили, что представленные данные – это якобы «фейк Кремля», а в НАТО не нашли слов, чтобы оценить документы Министерства обороны России.