При освещении резонансных тем, подобных трагедии с малазийским Boeing в 2014 году, важно давать всю палитру версий, поэтому бывает так, что некоторые из них затем не подтверждаются, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста в интервью The New Yorker о том, что в сюжете 2014 года о Boeing 777 МН17 была допущена ошибка, но это было сделано не нарочно.

«Это вовсе не подрывает. Ведь вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с боингом, важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий. И в этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность, сомнительность и так далее. Поэтому и на определенном этапе это вполне может быть», – сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, критически ли важная ошибка была совершена Первым каналом и не подрывает ли это доверие к государственному телеканалу.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Официальная следственная группа обвиняет в причастности к крушению Boeing Россию, однако в российском МИД заметили, что вердикт следствия был вынесен сразу же, а в дальнейшем просто производилась подгонка материалов под этот результат. Кроме того, в следственную группу допустили Украину, являющуюся заинтересованной стороной в этом деле, но не взяли Россию и ее материалы, которые могли помочь в установлении истинных виновников крушения.

Малайзия также осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Власти этой страны заявили, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения.