Малайзия осудила попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе

Вместо голословных обвинений в адрес России требуется провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на саммите АСЕАН.

Абдулла отметил, что Запад, даже не завершив расследование, поспешил обвинить «целые страны» и «назвать фамилии причастных». Министр отметил, что ситуация вокруг авиакатастрофы не навредила отношениям России и Малайзии – обе страны придерживаются по данной теме «сходных точек зрения».

«У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», – приводят его слова «Известия».

При этом западные государства не предоставили Малайзии полного доступа к результатам расследования, то есть могут утаивать информацию, отметил глава МИДа. Малайзия встревожена «тем, что происходит». Она призывает к «беспристрастному» расследованию, а также настаивает на том, чтобы ей дали «возможность изучить все материалы дела».

Напомним, премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения Boeing рейса МН17, Запад заранее назначил виновной Россию.

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