Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения Boeing рейса МН17, об этом он сообщил в документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа.

«Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», – заявил премьер в фильме, передает РИА «Новости».

Он также ответил на вопрос о том, почему в первые полгода расследования малазийских следователей не включали в совместную следственную группу (ССГ, JIT).

«Это несправедливо и необычно. Самолет наш, и на самолете летели малайзийцы, они также погибли. Таким образом, естественно, что Малайзия должна быть первой страной, которая должна принимать участие в расследовании... Но они просто игнорировали нас», – отметил Мохамад.

Ранее стали известны другие детали о расследовании, раскрытые в документальном фильме голландского журналиста: малазийские эксперты нашли искажение в аудиозаписях переговоров по делу о крушении, представленных СБУ, а малазийские военные сообщили о спецоперации в Донбассе сразу после катастрофы.