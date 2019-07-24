Малайзийские эксперты заявили о подделке СБУ аудиозаписи переговоров в деле МН17

Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен из малазийской компании OG IT Forensic Services заявил, СБУ исказило аудиозаписи переговоров в деле о крушении рейса МН17 в небе над Донбассом.

Об этом говорится в документальном фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа, посвященного катастрофе, передает РИА «Новости».

Немецкий эксперт Норман Риттер, представленный в фильме, также подтвердил факты редактирования записи.

Фильм включает в себя свидетельства премьера Малайзии Махатхира Мохамада, полковника Мохамада Сакри, руководившего следователями при малазийском правительстве.

В нем также приводится экспертиза представленных СБУ записей переговоров.

«Это отредактировано. Уровень шумов отличается от этого аудиотрека. Вы видите этот аудиотрек, уровень шумов в этой части отличается. Здесь ниже, а здесь выше... Да, это слияние аудио... А здесь вы можете увидеть так много вырезанных отрезков. Это ясно, вы можете это увидеть – отсутствующее аудио», – пояснил Розен в фильме.

«Я нашел всего девять манипуляций. Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей», – подтвердил его слова Риттер.

Также в фильме приводятся свидетельства очевидцев из ДНР. Александр из города Торез рассказал, что ракетное оборудование было в Торезе, которое, по словам международной следственной группы, было доставлено через украино-российскую границу 17 июля, было в Торезе за день или два до крушения, он также подтвердил, что это был ЗРК «Бук».

Напомним, совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них – трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.