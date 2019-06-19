Предъявлено обвинение четырем подозреваемым в причастности к крушению Boeing в Донбассе

Следствие по делу крушения Boeing в Донбассе считает четырех подозреваемых причастными к доставке установки «Бук» на позицию и удару по малайзийскому лайнеру, заявил представитель совместной следственной группы.

«Дамы и господа, основываясь на расследовании совместной следственной группы, мы приняли решение подвергнуть уголовному преследованию четырех подозреваемых за то, что был сбит рейс MH17», – сказал он на пресс-конференции.

Представитель следственной группы уточнил, что следствие выдаст международные ордеры на арест Игоря Гиркина, также известного под псевдонимом Стрелков; Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Им предъявят обвинения в убийстве в соответствии с голландским законодательством. Международное следствие попросит Россию и Украину о допросе подозреваемых.

При этом представитель следственной группы отметил, что предъявление обвинения четырем подозреваемым не означает завершения расследования, передает РИА «Новости».

Ранее в среду родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс сообщила, что суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.