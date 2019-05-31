Премьер Малайзии раскритиковал следствие по катастрофе Boeing в Донбассе

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявил об излишней политизированности расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Мохамада, причастными к крушению самолета могут оказаться как ополченцы, так и украинцы, «потому что у них тоже есть такая же ракета».

При этом премьер Малайзии заявил, что его страну «по каким-то причинам» не допустили к изучению черных ящиков самолета.

«Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», – заключил он.

Ранее в мае лидер голландской партии «Форум за демократию», член Европарламента Тьерри Бодэ заявил, что Украина является одним из возможных организаторов атаки на Boeing, сбитый над Донбассом в июле 2014 года.

В апреле немецкие СМИ раскритиковали ЕСПЧ за замалчивание вины Украины по делу MH17.

Напомним, в июне прошлого года Нидерланды не нашли оснований для привлечения Украины к ответственности за то, что власти страны не закрыли воздушное пространство, в результате чего произошло крушение малайзийского Boeing рейса MH17. После этого Россия заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17.

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