Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) так и не принял решения по иску родственников погибших при крушении Boeing MH17, в котором украинские власти обвиняются в преступной халатности, пишет немецкий журнал Telepolis.

Автор статьи Флорин Ретцер подчеркивает, что ЕСПЧ продолжает отмалчиваться и, судя по всему, рассчитывает просто ждать, не объясняя причину отклонения иска, поданного в суд еще в 2014 году с требованием многомиллионных компенсаций от Киева, передает РИА «Новости».

По оценке немецкого журналиста, ЕСПЧ поступил «очень странно»: иск был засекречен, в доступе к производству отказано общественности, обвинителям и их адвокатам. На ситуацию не повлияло и дополнение в иск от 2015 года, в котором содержались прецедентные случаи и новые доказательства от Совета безопасности Нидерландов. ЕСПЧ продолжил отмалчиваться, при этом не сообщая, кто потребовал засекретить дело, констатирует автор статьи.

Telepolis подчеркивает, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины. Издание отмечает, что украинские власти боялись потерять доходы от транзита, которые приносят стране около 200 млн долларов ежегодно.

Украина смогла уйти от ответственности, против нее не начали расследование, а всю вину в итоге возложили на Россию, так как Запад поддерживает действия Киева на востоке страны, пишет Ретцер.

Подчеркивается также, что с момента обращения родственников жертв крушения в ЕСПЧ прошло пять лет, однако до сих пор непонятно, принят ли иск ЕСПЧ. Ретцер считает, что суд просто ждет, пока об этом забудут.

В ноябре прошлого года родственники 55 жертв крушения лайнера Boeing в небе над Украиной подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В июне того же года Нидерланды не нашли оснований для привлечения Украины к ответственности за то, что власти страны не закрыли воздушное пространство, в результате чего произошло крушение малайзийского Boeing рейса MH17.

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