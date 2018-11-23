Родственники жертв крушения MH17 подали иск против России в ЕСПЧ

Родственники 55 жертв крушения лайнера Boeing в небе над Украиной подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По информации канала, истцы обвиняют Россию в «нарушении их основных прав путем уничтожения самолета и препятствования последующему расследованию», передает ТАСС.

«Заявители считают, что Россию необходимо осудить и полагают, что обвинительный приговор [со стороны ЕСПЧ] является важных шагом в данном направлении», – сказано в сообщении телеканала.

Адвокат Вейру Мева заявил, что, по мнению его подзащитных, Россия «не передала важную информацию Совместной следственной группе (ССГ)», а также якобы «предоставила факты, которые затем оказались неправдой».

Иск подан в Страсбург в пятницу, так как в субботу истекают шесть месяцев с того момента, как ССГ представила доказательства якобы имеющей место причастности России к катастрофе. По правилам ЕСПЧ, иск может быть подан в течение шести месяцев с момента появления новых фактов.

Накануне российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявлял, что Москва заинтересована в том, чтобы пролить свет на обстоятельства катастрофы малазийского Boeing рейса MH17, однако международные следователи никак не реагируют на данные, переданные Россией.