Позиция западных следователей по катастрофе MH17 вызвала у Москвы недоумение

Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на обстоятельства катастрофы малазийского Boeing рейса MH17, однако международные следователи никак не реагируют на данные, переданные Москвой, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Шульгин подчеркнул, что Россия сотрудничает с голландской прокуратурой. По его словам, надзорное ведомство Нидерландов «было довольно уровнем взаимодействия с российскими коллегами», передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, российская сторона «недоумевает, почему та информация, которую мы предоставляли в прошлом, никак не востребована». Так, по его словам, международные следователи никак не отреагировали на переданные Россией почти два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения.

Кроме того, никакой реакции не последовало на предоставленную Министерством обороны России информацию о происхождении ракеты, сбившей самолет.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что новые данные о ракете, сбившей самолет Boeing рейса МН17 в небе над Украиной, направлены Нидерландам.