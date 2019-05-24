Лидер голландской партии заподозрил Украину в организации атаки на Boeing MH17

Украина является одним из возможных организаторов атаки на Boeing, сбитый над Донбассом в июле 2014 года, заявил лидер голландской партии «Форум за демократию», член Европарламента Тьерри Бодэ.

Во время теледебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте лидер голландской оппозиции заявил, что доклад Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием катастрофы рейса MH17, вызывает сомнения, передает РИА «Новости».

«Украина является одним из возможных организаторов атаки», – отметил политик, слова которого передает ТАСС со ссылкой на информационный портал NL Times.

Кроме того, член Европарламента подчеркнул, что приговор должны выносить судьи, а не чиновники, «голословно обвиняющие Россию».

Согласно предварительным результатам выборов в Европарламент, партия Боде может получить в этой структуре три места для своих представителей.

Ранее немецкие СМИ раскритиковали ЕСПЧ за замалчивание вины Украины по делу MH17.

Напомним, в июне прошлого года Нидерланды не нашли оснований для привлечения Украины к ответственности за то, что власти страны не закрыли воздушное пространство, в результате чего произошло крушение малайзийского Boeing рейса MH17. После этого Россия заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД