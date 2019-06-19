Стала известна дата начала суда над подозреваемыми по делу MH17

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года, сообщила родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс.

«Начало суда запланировано на 9 марта 2020 года», – отметила она, передает ТАСС.

Также, по словам Фредерикс, совместная следственная группа назвала имена, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. «Следователи назвали четыре имени, трое россиян и один украинец», – сказала родственница жертвы трагедии.

По ее словам, в число подозреваемых вошли Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков; Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Как заявила Фредерикс, им будут предъявлены обвинения в убийстве.

Она также уточнила, что следователи планирует впоследствии назвать «больше имен» подозреваемых, не уточнив количество, передает РИА «Новости».

Совместная следственная группа намерена провести 19 июня пресс-конференцию, на которой должны сообщить о прогрессе в расследовании. Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был бит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.

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