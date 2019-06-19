Названы якобы причастные к крушению Boeing в Донбассе военные

Голландский телеканал назвал людей, которые, как утверждается, якобы могут оказаться причастны к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины.

Телеканал NOS утверждает, что к авиакатастрофе может быть причастен командир 53-й зенитно-ракетной бригады (Курск) Сергей Мучкаев, который якобы связан с перевозкой ЗРК «Бук», передает Rambler News Service.

Также в список попал Иван Безъязыков, украинский военный, который перешел на сторону ополчения Донбасса. Как заявил NOS, его показания и легли в основу обвинений.

Также названы Сергей Дубинский, руководивший прежде разведкой в ДНР, и Олег Пулатов, которого называют заместителем Дубинского, пишет Forbes.

По версии голландских СМИ, Дубинский и Пулатов «играли важную роль» в транспортировке «Бука», из которой якобы был сбит самолет, а Безъязыков встречал в Донецке военных, занимавшихся перевозкой ЗРК.

Корреспондент в начала мая съездил в расположение 53-й зенитной бригады, но там с ним не стали говорить. Ему удалось попасть к арестованному в Киеве Безъязыкову, и тот, как утверждается, «опознал» Пулатова на фотографиях и «узнал» голос Дубинского на записях корреспондента.

Отметим, что заявление телеканала вышло за день до пресс-конференции совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing.

Россия заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17. Малайзия также раскритиковала следствие.

Российские военные обнародовали данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета.