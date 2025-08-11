Fakt: Активист повторно подал иск против Качиньского из-за оскорблений

Tекст: Вера Басилая

Польский предприниматель Збигнев Комоса снова требует привлечь Ярослава Качиньского к ответственности за оскорбительные заявления в адрес оппонентов, передает ТАСС.

Поводом стали слова Качиньского, который назвал собравшихся у памятника жертвам Смоленской катастрофы «сборищем мусора». В беседе с журналистами активист заявил, что намерен требовать наказания для Качиньского за подобные высказывания.

Каждый месяц Комоса возлагает венок с надписью, обвиняющей погибшего президента Леха Качиньского в трагедии. Почти каждый месяц между Комосой и Ярославом Качиньским происходят словесные перепалки. 10 октября 2024 года конфликт перерос в драку, после чего Комоса обвинил Качиньского в избиении, и суд назначил первое заседание по этому делу на 14 августа.

Ранее Качиньский уже оскорблял сторонников Комосы, называя их «предательскими мордами» и людьми «второго сорта». В декабре 2023 года депутаты Сейма лишили Качиньского депутатской неприкосновенности, что позволило начать уголовное разбирательство против него.

Катастрофа польского правительственного лайнера Ту-154М произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились президент Польши Лех Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица; все погибли. Согласно докладу польской комиссии, причинами трагедии стали ошибки экипажа и игнорирование предупреждений системы TAWS.

Ранее сообщалось, что польские власти планируют закрыть дело об авиакатастрофе под Смоленском к концу 2025 года. Эксперты отмечали, что самолет Ту-154 Качиньского был заранее обречен из-за ошибок в подготовке и принятии решений.