МИД обвинил следствие по МН17 в содействии Украине при подделке доказательств

Совместная следственная группа (ССГ) по крушению рейса MH17 на Украине отвергла помощь России, но позволила Украине подделывать доказательства и избежать ответственности за незакрытие воздушного пространства, заявили в российском МИД.

«Представители ССГ заявляют, что Россия отказывается полноценно сотрудничать. Решительно отвергаем подобные обвинения. С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Указывается, что Россия предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе, рассекретила данные о российской военной технике, концерн «Алмаз-Антей» провел сложный эксперимент, были переданы радиолокационные данные и документация, которая доказала украинскую принадлежность ракеты.

«Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства», – заметили в МИД.

Ведомство отметило, что заявления ССГ о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе вызывают сожаление. Обвинения названы абсолютно голословными, направленными на дискредитацию России в глазах международной общественности.

«Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», – отметили в МИД.

Министерство указало, что ССГ «продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации». Данные российской стороны «по-прежнему упорно игнорируются».

«В этих обстоятельствах у нас продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса», – заявили в МИД.

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 –среди них трое россиян и один украинец. Утверждается, что суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

При этом ССГ проиллюстрировала свои выводы старыми данными из соцсетей.

В ДНР уже заявили, что обвинения в адрес республики не соответствуют действительности. Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский также заявили, что не собираются давать показания по делу о катастрофе.

Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

Россия ранее заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу. Также были обнародованы данные, которые указывают на виновность Киева в крушении самолета.