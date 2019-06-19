Следствие по MH17 привело в качестве доказательств старые данные из соцсетей

Совместной следственной группы (ССГ), сформированной Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной по делу о крушении Boeing в Донбассе, проиллюстрировала свои выводы старыми данными из социальных сетей.

В среду ССГ опубликовала новый доклад, а также назвала имена четырех подозреваемых. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например, фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина и экс-главы ДНР Александра Бородая (фигуранты дела) и новости из интернета, передает РИА «Новости».

В России выводы назвали голословными. Москва и ранее отмечала зависимость следствия от некомпетентных источников.

В ДНР заявили, что обвинения в адрес Донецкой народной республики в крушении рейса МН17 не соответствуют действительности.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский заявили, что не намерены давать показания по делу о катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был бит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.

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