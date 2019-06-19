В ДНР отреагировали на выводы следователей по крушению МН17

Обвинения в адрес Донецкой народной республики в крушении рейса МН17 не соответствуют действительности, сообщили в минобороны самопровозглашенной республики.

В свою очередь в Народной милиции ДНР назвали не соответствующими действительности заявления о том, что подразделения республики в 2014 году располагали зенитными комплексами, передает РИА «Новости».

Ранее представитель совместной следственной группы сообщил, что следствие по делу крушения Boeing в Донбассе считает четырех подозреваемых причастными к доставке установки «Бук» на позицию и удару по малайзийскому лайнеру. Им предъявят обвинения в убийстве в соответствии с голландским законодательством.

Кроме того, стало известно, что суд по делу о крушении Boeing начнется 9 марта 2020 года.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был бит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.

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