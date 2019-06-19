Гиркин и Дубинский отказались давать показания по делу МН17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский не намерены давать показания по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

«Ополчение не имеет к этому (катастрофе) отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем», – заявил Гиркин, передает «Интерфакс».

В окружении экс-главы разведки ДНР Сергея Дубинского, также фигурирующего в деле, заявили, что он тоже не собирается давать показаний, «потому что не о чем». «Сергей отошел от дел еще в 2014 году и с тех пор живет в России. Никакого отношения к «Боингу» он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью», – сказал его представитель.

Ранее представитель совместной следственной группы, сформированной Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, сообщил, что следствие по делу крушения «Боинга» в Донбассе считает четырех подозреваемых причастными к доставке установки «Бук» на позицию и удару по малайзийскому лайнеру. Речь идет об Игоре Гиркине, также известном под псевдонимом Стрелков; Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

Суд по делу о крушении «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.

В ДНР заявили, что обвинения в адрес Донецкой народной республики в крушении рейса МН17 не соответствуют действительности.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга». Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.

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