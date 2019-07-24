Стало известно о спецоперации малазийских военных после крушения МН17

Глава операции совета нацбезопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри заявил, что военные страны проводили секретную операцию по извлечению «черных ящиков» рейса МН17.

Об этом Сакри сообщил в документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа о катастрофе рухнувшего в 2014 году в Донбассе самолета, передает РИА «Новости».

«Я поговорил с премьер-министром (экс-премьером Наджибом Разаком). Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения», – сказал полковник.

Он добавил, что после того, как малазийские военные прибыли в Киев, украинские власти закрыли им доступ к месту катастрофы.

«Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», – пояснил он.

Сакри пояснил, что на месте встретился с представителями администрации Донецка, которой руководил Александр Бородай. Полковник прибыл на место раньше вооруженных представителей из Австралии, Нидерландов и Украины и получил «черные ящики».

В фильме также демонстрируются документы с подписью Сакри и печатью Национального совета безопасности Малайзии, в которых отражен факт передачи «черных ящиков».

СММ ОБСЕ просила Малайзию передать «черные ящики», однако получили отказ, добавил малазийский военный. После этого к нему пришли агенты ФБР с той же просьбой. В Киеве украинские власти «пытались заставить оставить им «черные ящики», добавил Сакри. В итоге ящики удалось оставить в руках малазийских специалистов.

Ранее сообщалось, что малазийские эксперты заявили об искажении записей переговоров в деле о крушении МН17.

Напомним, совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них – трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.