Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, как утверждает The New Yorker, назвал ошибочным вышедший в ноябре 2014 года сюжет об украинском истребителе, которые якобы могли сбить в июле того же года малазийский Boeing.

В ноябре 2014 года на Первом канале опубликовали сюжет с кадрами, которые якобы подтверждали, что малазийский рейс МН17 сбил украинский истребитель. Однако спутниковые снимки оказались подделкой, утверждает The New Yorker.

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил что-то настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, и мы допустили ошибку, но это было не нарочно», – пишет автор статьи Джошуа Яффа, который живет в Москве.

В то же время Эрнст выразил мнение, что голландский отчет о катастрофе непрофессионален.

Отметим, что еще в 2017 году СМИ писали о возможном секретном полете украинских ВВС в день крушения малайзийского Boeing.

Версию с истребителем отвергли, следователи пришли к выводу, что самолет сбили из «Бука».

Официальная следственная группа обвиняет в причастности к крушению Boeing Россию, однако в российском МИД заметили, что вердикт следствия был вынесен сразу же, а в дальнейшем просто производилась подгонка материалов под этот результат. Кроме того, в следственную группу допустили Украину, являющуюся заинтересованной стороной в этом деле, но не взяли Россию и ее материалы, которые могли помочь в установлении истинных виновников крушения.

Малайзия также осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Власти этой страны заявили, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения.