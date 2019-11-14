МИД описал работу следствия по МН17 как подгонку материалов под нужный результат

Вердикт следствия о причастности России к крушению Boeing в июле 2014 года в Донбассе был вынесен сразу же, далее просто производилась подгонка материалов под нужный результат, заявили в МИД России.

Ведомство отмечает, что заявление международной следственной группы по МН17 нуждается в проверке, передает РИА «Новости».

Ранее Совместная следственная группа по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing МН17 заявила, что ищет свидетелей, которые смогут дать показания о том, кто в России принимал решения о военной поддержке ополченцев в Донбассе в 2014 году.

Между тем, Малайзия ранее осудила попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Премьер Малайзии Махатхир Мохамад говорил, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения, Запад заранее назначил виновной Россию.

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