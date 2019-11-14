Следствие по делу MH-17 начало поиск свидетелей российского влияния на ополчение

Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing МН-17 разыскивает свидетелей, способных дать показания о том, кто в России принимал решения о военной поддержке ополченцев в Донбассе в 2014 году.

JIT опубликовала записи переговоров, которые были перехвачены, министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова), который на тот момент занимал этот пост, и других обвиняемых - Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Также обнародована запись пресс-конференции тогдашнего главы правительства ДНР Александра Бородая, сообщает «Интерфакс» .

По мнению следователей, ополченцы ДНР сбили самолет из «Бука», принадлежащего бригаде ПВО из Курска. Следствие пытается выяснить, кто отдавал приказы экипажу «Бука», а также Бородаю, Гиркину и другим лидерам ДНР.

Кроме того, они хотят узнать, какую роль могли сыграть российские чиновники в Донбассе. Следствие также обратило внимание на разговоры по средствам спецсвязи. В JIT считают, что спецсвязь была получена ополченцами на востоке Украины из России.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться.

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