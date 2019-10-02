Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Взгляд
2 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
Разделы

Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины – яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
Перейти а раздел…

Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

Теперь «нормандская четверка» сможет собраться в полном составеФото: Carsten Rehder/Reuters
Согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» открывает путь ко встрече в верхах «нормандской четверки», а значит, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но меняет ли оно что-то как в донбасском кризисе в целом, так и в борьбе за Украину между Россией и Западом? Кому выгодно решение формулы – и возможно ли оно в принципе? Подробности...
Перейти а раздел…

«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленскому пора начинать сажать радикалов

Глеб Простаков, журналист
Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...

Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
Обсуждение: 132 комментария

Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Сергей Мардан, публицист
Если не будет найден новый экономический механизм участия России в космических проектах, то страна в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    «Формула Штайнмайера» разваливает Украину

    Как и почему страны переносят столицы

    Что стало со стадионами ЧМ-2018

      Перейти а раздел…

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

          Перейти а раздел…
          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:СК уточнил характер обвинений пилоту «Суперджета»
              Путин высказался о возможной публикации стенограммы переговоров с ТрампомЗамгендиректора «Аэрофлота» обвинили в мошенничестве на 250 млн рублейПутин заявил об утрате Украиной статуса промышленно развитого государстваПилот не признал вину в гибели пассажиров сгоревшего «Суперджета»
              Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его словПутин заявил о готовности продлить контракт на транзит газа через Украину на годСША испытали межконтинентальную ракетуСиноптики пообещали москвичам первые сугробы
              Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»В центре имени Блохина составили график увольнения онкологовВ Москве состоялась торжественная церемония открытия олимпиады «Я – профессионал»Бездомная певица из России неожиданно обрела популярность в США

              «пилят сук»


              Путин сказал, почему США могут «скоро грохнуться»

              «давление порохоботов»


              Шарий предсказал переписывание «формулы Штайнмайера»

              «устаревшие сведения»


              Представитель Заворотнюк отреагировал на сведения о возможном появлении актрисы на ТВ

              Видео

              урегулирование на донбассе


              Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

              приглашение в Госдуму


              Чем опасна Грета Тунберг

              70-летие КНР


              Главным врагом России и Китая являются не США

              яркий пример коррупции


              Украина проела железнодорожное наследие СССР

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Космическая конкуренция


              Сергей Мардан: Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

              Свобода ответственности


              Анна Долгарева: Семь лет за глупость

              Формула Штайнмайера


              Глеб Простаков: Зеленскому пора начинать сажать радикалов

              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

              Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небе   2 октября 2019, 19:00
              Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
              Текст: Антон Крылов, Владимир Добрынин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзиского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло?

              Нидерландские депутаты наконец-то, через пять с лишним лет после катастрофы «Боинга» рейса MH17 в Донбассе потребовали расследования роли Украины - и тем самым демонстрируют своим поведением правоту пословицы «лучше поздно, чем никогда». Пять лет Москва призывала расследовать эту трагедию, а не вбивать имеющиеся факты в прокрустово ложе «виновата Россия». Пять лет Нидерланды, как и другие европейские страны, игнорировали эти призывы.

              Хотя, безусловно, понимание того, что в любой трагедии виновата, прежде всего, та страна, на чьей территории это случилось, у Нидерландов было. Напомним, что только эта страна провела референдум относительно утверждения соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, и более 61% голландцев высказались против. Поскольку референдум был «консультативным», после некоторых косметических правок королевство все равно подписало это соглашение, ради которого Украина прошла через госпереворот, потерю территорий и гражданскую войну.

              Показательно, что расследования украинской роли в катастрофе «Боинга» потребовали все политические силы, представленные в голландском парламенте. «В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», – заявил депутат Михил ван Ниспен. По его словам, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.

              По мнению украинского эксперта Владимира Корнилова, причина, по которой Нидерланды вдруг вспомнили о том, над какой страной был сбит самолет – депутаты «обиделись на то, что Украина выдала России Владимира Цемаха, который считается одним из ключевых свидетелей по делу МН17».

              Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Корнилов, в прошлом году министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что законных причин для привлечения Украины к ответственности нет. Но после выдачи Цемаха депутаты призвали Блока к ответу, «тот оправдывался, и в итоге депутаты всех фракций практически единодушно обязали правительство Нидерландов расследовать преступное бездействие украинского правительства по поводу незакрытого воздушного пространства над зоной военного конфликта.

              Теперь правительство, в том числе МВД, должно дать в кратчайшие сроки отчет о том, как проводится расследование и какие меры предприняты. И если в прошлом году Блок отделался общей отговоркой, то теперь в любом случае придется давать парламенту подробный отчет», – прогнозирует эксперт. 

              Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий одобрил решение голландских коллег: «В истории крушения МН17 наконец прозвучал голос разума: голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе малайзийского боинга. При объективном расследовании выводы о причастности России рассыпятся в пыль», – написал он в «Твиттере».

              Российский сенатор Алексей Пушков в той же соцсети назвал требования парламента Нидерландов изучить роль Украины в деле MH17 «опасными для Киева». «До сих пор на Западе выгораживали Украину, как "жену Цезаря", которая якобы выше всех подозрений», – написал он.

              Показательно, что украинские СМИ массово проигнорировали эту новость. Из почти 100 источников, которые приводит агрегатор «Яндекс-новости», нет ни одного украинского.

              При этом издания с Украины написали о том, что прокуратура Нидерландов обратилась к российским коллегам с просьбой содействовать допросу Цемаха, которого Киев выдал Москве. Впрочем, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Цемах после обмена уехал в Донецк, поэтому у российских прокуроров формально есть повод отказать голландцам. Хотя, возможно, в данном случае стоило бы проявить добрую волю и предоставить прокурорам из Нидерландов возможность пообщаться с ополченцем.

              Не менее интересно и то, что и мировая пресса практически не заметила этого заявления парламента Нидерландов. По логике вещей и согласно всегдашней запрограммированности СМИ на поиск и раскрутку сенсаций, эта новость должна была в течение нескольких часов обрасти комментариями, аналитическими материалами, высказываниями экспертов и т. д. Но этого не случилось.

              У мировых СМИ первого ряда нашлись дела поважнее, чем установление истинного виновника смерти 298 человек в июле 2014 года. На заявление голландских парламентариев отреагировала лишь местная, то есть, нидерландская пресса, да и та – очень осторожно.

              Одна из крупнейших голландских газет De Telegraaf уделила событию сотню строчек, проинформировав читателей, что «глава МИД Стеф Блок присоединился к мнению большинства палаты представителей нидерландского парламента в вопросе о необходимости уточнить роль Украины в авиакатрофе МН17». Именно участие главного дипломата страны в дебатах парламентариев по данному вопросу и позволило газете говорить в своем заголовке о желании правительства разобраться в ситуации пятилетней давности. И даже сказать, что «палата представителей выразила удивление, почему Блок не ведет переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым».

              Голландская версия портала msn.com сообщила, что «Совет безопасности Нидерландов (OVV) пришел к выводу, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над зоной боевых действий», но не отказала себе в удовольствии лишний раз уколоть РФ словами «и тогда бы самолет не был сбит ракетой российского производства».

              Главным же образом СМИ, которые все-таки упомянули о заявлении палаты представителей парламента Нидерландов, сосредоточены опять-таки на судьбе Владимира Цемаха. Портал weaponnews.com считает, что «Цемах обязательно должен быть допрошен следственной группой ССГ», но выражает сомнение, что это желание можно реализовать, поскольку после обмена «эта ключевая фигура в расследовании катастрофы» исчезла из поля зрения. Хотя тут же противоречит сам себе, сообщая, что «по словам дочери Цемаха, отец находится дома и никуда не прячется».

              И все же, несмотря на попытку окружить позицию палаты представителей голландского парламента завесой молчания, надежды на то, что дело сдвинется с мертвой точки, есть. Уверенности в этом придают слова министра юстиции и безопасности страны Ферда Грапперхауса, приводимые упомянутой выше De Telegraaf:

              «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость. Такова горькая реальность».

              Как и прогнозировали многие российские наблюдатели, через 5 лет озвученная чуть ли через несколько минут после крушения самолета версия «виновата Россия», похоже, начинает разваливаться. Сперва с однозначно обвинительным в адрес России «расследованием» не согласилась Малайзия. Теперь – нидерландские депутаты. Участники Объединенной следственной группы (JIT), в которую помимо нидерландской прокуратуры входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пока молчат.

              Сайт следственной группы – это, безусловно, образчик предвзятости: «ЗРК «БУК», из которого был сбит авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде из Курска, Российская Федерация», – безапелляционно утверждается на сайте без предъявления мало-мальски достоверных доказательств. После чего следует призыв к свидетелям ответить на вопросы, кто входил в состав экипажа, кто командовал экипажем, кто отдавал приказы, у кого есть фото и видеоматериалы и так далее.

              Да как же вы можете утверждать, что это был «БУК» из 53-й бригады, если у вас нет этой информации?! Начало судебного процесса запланировано на 9 марта 2020 года в 10.00 утра в окружном суде Гааги. Похоже, что его итоги будут не столь однозначны, как еще недавно представлялось Киеву.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............