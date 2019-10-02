Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзиского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло?

Нидерландские депутаты наконец-то, через пять с лишним лет после катастрофы «Боинга» рейса MH17 в Донбассе потребовали расследования роли Украины - и тем самым демонстрируют своим поведением правоту пословицы «лучше поздно, чем никогда». Пять лет Москва призывала расследовать эту трагедию, а не вбивать имеющиеся факты в прокрустово ложе «виновата Россия». Пять лет Нидерланды, как и другие европейские страны, игнорировали эти призывы.

Хотя, безусловно, понимание того, что в любой трагедии виновата, прежде всего, та страна, на чьей территории это случилось, у Нидерландов было. Напомним, что только эта страна провела референдум относительно утверждения соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, и более 61% голландцев высказались против. Поскольку референдум был «консультативным», после некоторых косметических правок королевство все равно подписало это соглашение, ради которого Украина прошла через госпереворот, потерю территорий и гражданскую войну.

Показательно, что расследования украинской роли в катастрофе «Боинга» потребовали все политические силы, представленные в голландском парламенте. «В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», – заявил депутат Михил ван Ниспен. По его словам, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.

По мнению украинского эксперта Владимира Корнилова, причина, по которой Нидерланды вдруг вспомнили о том, над какой страной был сбит самолет – депутаты «обиделись на то, что Украина выдала России Владимира Цемаха, который считается одним из ключевых свидетелей по делу МН17».

Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Корнилов, в прошлом году министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что законных причин для привлечения Украины к ответственности нет. Но после выдачи Цемаха депутаты призвали Блока к ответу, «тот оправдывался, и в итоге депутаты всех фракций практически единодушно обязали правительство Нидерландов расследовать преступное бездействие украинского правительства по поводу незакрытого воздушного пространства над зоной военного конфликта.

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Теперь правительство, в том числе МВД, должно дать в кратчайшие сроки отчет о том, как проводится расследование и какие меры предприняты. И если в прошлом году Блок отделался общей отговоркой, то теперь в любом случае придется давать парламенту подробный отчет», – прогнозирует эксперт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий одобрил решение голландских коллег: «В истории крушения МН17 наконец прозвучал голос разума: голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе малайзийского боинга. При объективном расследовании выводы о причастности России рассыпятся в пыль», – написал он в «Твиттере».

Российский сенатор Алексей Пушков в той же соцсети назвал требования парламента Нидерландов изучить роль Украины в деле MH17 «опасными для Киева». «До сих пор на Западе выгораживали Украину, как "жену Цезаря", которая якобы выше всех подозрений», – написал он.

Показательно, что украинские СМИ массово проигнорировали эту новость. Из почти 100 источников, которые приводит агрегатор «Яндекс-новости», нет ни одного украинского.

При этом издания с Украины написали о том, что прокуратура Нидерландов обратилась к российским коллегам с просьбой содействовать допросу Цемаха, которого Киев выдал Москве. Впрочем, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Цемах после обмена уехал в Донецк, поэтому у российских прокуроров формально есть повод отказать голландцам. Хотя, возможно, в данном случае стоило бы проявить добрую волю и предоставить прокурорам из Нидерландов возможность пообщаться с ополченцем.

Не менее интересно и то, что и мировая пресса практически не заметила этого заявления парламента Нидерландов. По логике вещей и согласно всегдашней запрограммированности СМИ на поиск и раскрутку сенсаций, эта новость должна была в течение нескольких часов обрасти комментариями, аналитическими материалами, высказываниями экспертов и т. д. Но этого не случилось.

У мировых СМИ первого ряда нашлись дела поважнее, чем установление истинного виновника смерти 298 человек в июле 2014 года. На заявление голландских парламентариев отреагировала лишь местная, то есть, нидерландская пресса, да и та – очень осторожно.

Одна из крупнейших голландских газет De Telegraaf уделила событию сотню строчек, проинформировав читателей, что «глава МИД Стеф Блок присоединился к мнению большинства палаты представителей нидерландского парламента в вопросе о необходимости уточнить роль Украины в авиакатрофе МН17». Именно участие главного дипломата страны в дебатах парламентариев по данному вопросу и позволило газете говорить в своем заголовке о желании правительства разобраться в ситуации пятилетней давности. И даже сказать, что «палата представителей выразила удивление, почему Блок не ведет переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым».

Голландская версия портала msn.com сообщила, что «Совет безопасности Нидерландов (OVV) пришел к выводу, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над зоной боевых действий», но не отказала себе в удовольствии лишний раз уколоть РФ словами «и тогда бы самолет не был сбит ракетой российского производства».

Главным же образом СМИ, которые все-таки упомянули о заявлении палаты представителей парламента Нидерландов, сосредоточены опять-таки на судьбе Владимира Цемаха. Портал weaponnews.com считает, что «Цемах обязательно должен быть допрошен следственной группой ССГ», но выражает сомнение, что это желание можно реализовать, поскольку после обмена «эта ключевая фигура в расследовании катастрофы» исчезла из поля зрения. Хотя тут же противоречит сам себе, сообщая, что «по словам дочери Цемаха, отец находится дома и никуда не прячется».

И все же, несмотря на попытку окружить позицию палаты представителей голландского парламента завесой молчания, надежды на то, что дело сдвинется с мертвой точки, есть. Уверенности в этом придают слова министра юстиции и безопасности страны Ферда Грапперхауса, приводимые упомянутой выше De Telegraaf:

«Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость. Такова горькая реальность».

Как и прогнозировали многие российские наблюдатели, через 5 лет озвученная чуть ли через несколько минут после крушения самолета версия «виновата Россия», похоже, начинает разваливаться. Сперва с однозначно обвинительным в адрес России «расследованием» не согласилась Малайзия. Теперь – нидерландские депутаты. Участники Объединенной следственной группы (JIT), в которую помимо нидерландской прокуратуры входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пока молчат.

Сайт следственной группы – это, безусловно, образчик предвзятости: «ЗРК «БУК», из которого был сбит авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде из Курска, Российская Федерация», – безапелляционно утверждается на сайте без предъявления мало-мальски достоверных доказательств. После чего следует призыв к свидетелям ответить на вопросы, кто входил в состав экипажа, кто командовал экипажем, кто отдавал приказы, у кого есть фото и видеоматериалы и так далее.

Да как же вы можете утверждать, что это был «БУК» из 53-й бригады, если у вас нет этой информации?! Начало судебного процесса запланировано на 9 марта 2020 года в 10.00 утра в окружном суде Гааги. Похоже, что его итоги будут не столь однозначны, как еще недавно представлялось Киеву.

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