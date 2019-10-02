Эксперт объяснил претензии Нидерландов к Украине по катастрофе МН17

«Думаю, материалы расследования будут приобщены к судебному процессу, который запланирован на март следующего года. И результаты расследования будут не в пользу властей Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он прокомментировал требование парламента Нидерландов расследовать роль Украины в крушении МН17 в Донбассе в 2014 году.

«Справедливости ради надо сказать, что этот вопрос в парламенте Нидерландов поднимался и раньше, но блокировался оппозиционными депутатами. Например, в прошлом году министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что легальных причин для привлечения Украины к ответственности нет», – напомнил газете ВЗГЛЯД политолог и публицист Владимир Корнилов.

«Но после вчерашних дебатов парламентарии прямо указали, почему они изменили свое решение: они обиделись на то, что Украина выдала России Владимира Цемаха, который считается одним из ключевых свидетелей по делу МН17», – добавил эксперт.

По его словам, именно из-за этого депутаты призвали Блока к ответу, «тот оправдывался, и в итоге депутаты всех фракций практически единодушно обязали правительство Нидерландов расследовать преступное бездействие украинского правительства по поводу незакрытого воздушного пространства над зоной военного конфликта».

«Теперь правительство, в том числе МВД, должно дать в кратчайшие сроки отчет о том, как проводится расследование и какие меры предприняты. И если в прошлом году Блок отделался общей отговоркой, то теперь в любом случае придется давать парламенту подробный отчет», – пояснил Корнилов.

По мнению эксперта, вина властей Украины в данном случае очевидна. Кроме того, в 2015 году Совет национальной безопасности Нидерландов в своем предварительном расследовании указал на это.

«Думаю, в конечном итоге материалы этого расследования будут приобщены к судебному процессу, который запланирован на март следующего года. И это расследование будет не в пользу украинского правительства, потому что они были обязаны закрыть воздушное пространство, но не сделали этого», – заключил Корнилов.

Накануне стало известно, что парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17. На расследовании настаивают Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Следствие считает, что к гибели самолета причастна Россия. В июне были названы четыре подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец.