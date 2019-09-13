Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха в деле MH17

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпрот России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпрот, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпрот в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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За что Путин выпил двадцать лет спустя

Владимир Путнн на встрече с бывшими ополченцами в БотлихеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин выпил рюмку водки за тост, произнесенный им двадцать лет назад в дагестанском Ботлихе. Тогда местные жители вместе с военными противостояли вторжению банд террористов. Президент вернулся в высокогорное село и выполнил обещание, данное в августе 1999 года дагестанским ополченцам. Но этот глубоко символичный жест касается не только той войны, не только Дагестана – но и всей России. Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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В Госдепе зреют признаки распада американского государства

Соединенные Штаты переживают серьезный кризис государственного управления Фото: «Паника в Нью-Йорке»,"Babelsberg Film GmbH"
Государственное управление Соединенных Штатов переживает серьезнейший кризис. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из мимолетного признания одной из бывших ответственных сотрудников Госдепа США, касающегося отношений Москвы и Вашингтона. Каковы признаки и в чем причины деградации американских властей? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Павел Волков, публицист
Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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              Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха в деле MH17

              13 сентября 2019, 08:21

              Текст: Ольга Никитина

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              Прокуратура Нидерландов отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, который ранее считался свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing в июле 2014 года.

              «Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17», – передает РИА «Новости» заявление представителя пресс-службы прокуратуры Нидерландов.

              Ранее сообщалось, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого.

              Между тем, как стало известно накануне, Цемах, ставший участником обмена между Россией и Украиной, вернулся в Донбасс.


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