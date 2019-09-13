Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха в деле MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, который ранее считался свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing в июле 2014 года.

«Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17», – передает РИА «Новости» заявление представителя пресс-службы прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого.

Между тем, как стало известно накануне, Цемах, ставший участником обмена между Россией и Украиной, вернулся в Донбасс.