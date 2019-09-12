Стало известно о возвращении Цемаха в Донбасс

Участник обмена между Россией и Украиной, фигурант дела МН17 Владимир Цемах вернулся в Донбасс вскоре после обмена, сообщили украинские СМИ со ссылкой на его дочь Марию Левченко-Цемах.

Она подтвердила в разговоре с «Настоящим временем», что ее отец вернулся на территорию ДНР, сообщает Liga.net.

На своей странице «ВКонтакте» в среду она также сообщила, что ее отец возвращается в Донбасс. В разговоре с пользователями соцсети она сообщила, что он давал показания голландским следователям.

«Все участники процесса, заинтересованные в его показаниях, получили возможность пообщаться», – заявила она.

Между тем, накануне сообщалось, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого.

Цемаха этим летом похитили украинские силовики – как раз из ДНР. На Украине он был допрошен, после чего его включили в обменные списки.