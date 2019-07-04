Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали экс-командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ. Рядом с этим городом 17 июля 2014 года сбили малайзийский Boeing.

Факт задержания Цемаха подтверждает его киевский адвокат и дочь, которая живет в ДНР, сообщает Би-би-си.

Цемах, как утверждается, был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня. После этого он неизвестным пока способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую Киевом.

«28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена», – утверждает адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Он отказался обсуждать другие детали дела, сославшись на тайну следствия.

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них – трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в том время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что виновных по делу просто «назначили».

Премьер Малайзии Мохамад Махатхир заявил, что расследование изначально было политически мотивированным и не подкрепленным доказательствами.