Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир, комментируя выводы Совместной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе, заявил, что расследование изначально было политически мотивированным и не подкрепленным доказательствами.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна) Россия, до того, как начали расследовать это. Теперь они говорят, что у них есть доказательства», – приводит местная газета Malay Mail слова премьера.

При этом, по словам Махатхира, «к настоящему моменту нет доказательств, только слухи», передает РИА «Новости».

О том, что расследование должно быть подкреплено доказательствами, а «не быть политически мотивированным», заявило и министерство иностранных дел Малайзии. МИД страны также призвал «все стороны сотрудничать с процессом, так чтобы правда была раскрыта».

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет. При этом Киев является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя выводы по рейсу МН17, заявил, что виновных по делу просто «назначили», а само расследование проведено нелепо.

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