Совбез России заявил о нелепости расследования по делу МН17

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя выводы международной следственной группы по рейсу МН17, заявил, что виновных по делу просто «назначили», а само расследование проведено нелепо.

«Как только произошло событие, сразу были назначены виновные и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение. Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо», – заявил Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, юридические доказательства международной следственной группы по МН17 ничтожны. «Что касается, допустим, телефонных разговоров – слушайте, косвенные какие-то обвинения. Кто-то с кем-то разговаривал. Ну и что? Там нет никаких доказательств. Но если юридически оценивать – эти доказательства ничтожны», – добавил Патрушев.

Он также подчеркнул, что международная следственная группа по МН17 даже не хочет ознакомиться с российской информацией, хотя Москва предоставляет объективные данные, передает РИА «Новости».

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет. При этом Киев является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.