Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей в подозреваемого

Командир «ПВО ДНР» Владимир Цемах, якобы являющийся ключевым свидетелем по делу MH17, переквалифицирован из статуса свидетеля в подозреваемого, заявила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор сообщили, что Цемах теперь рассматривается в качестве одного из подозреваемых, пояснила Пири, передает «Интерфакс».

Напомним, Цемаха этим летом похитили украинские силовики. Его называют «важным свидетелем» по делу МН17, сам он это отрицает.

Он также отказывается от сделки со следствием по делу о крушении Boeing.