«Экс-командир ПВО» ДНР опроверг причастность к делу о крушении Boeing

Похищенный Украиной «экс-командир ПВО ДНР» Владимир Цемах рассказал, инкриминируется ли ему участие в трагедии с малайзийским Boeing.

Как заявил Цемах, он «вообще без понятия», что ему инкриминируют. Его называют «террористом», но Цемах на это заявляет, что «пока не слышал» признание ДНР «террористической организацией» со стороны «хоть какой-то международной структуры», пишет «Страна.ua».

«В принципе» ему инкриминируется эпизод, связанный с разговором Цемаха о его участии в боевых действиях. Украинская прокуратура сообщала, что есть запись этого разговора.

«Но точно не знаю», – заявил Цемах, добавив, что «абсолютно» не признает вину в терроризме.

При этом он подчеркнул, что «вообще разговора не было» о крушении малайзийского Boeing, не было даже никаких уточняющих вопросов по этому делу.

О самой трагедии Цемаху известно только из СМИ. Цемах подчеркнул, что не является участником «этих событий вообще». Он сказал, что во время крушения самолета был «за пределами города» Снежного «выполнял определенные задачи» – «ездил смотреть позиции, все такое – это рутинная работа».

Напомним, Цемах, по данным западных СМИ, был похищен в конце июня. Утверждалось, что он является важным свидетелем по делу о сбитом 17 июля 2014 года малайзийском Boeing. 30 июля Апелляционный суд в Киеве оставил его под арестом.