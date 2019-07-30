Киевский суд оставил под арестом «экс-командира ПВО» ДНР

Апелляционный суд в Киеве оставил похищенного «экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха под арестом.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 29 июня 2019 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения», – сообщил суд, передает РИА «Новости».

Цемах, по данным западных СМИ, был похищен в конце июня в городе Снежное. Утверждалось, что он является важным свидетелем по делу о сбитом 17 июля 2014 года малайзийском Boeing. Жена подтвердила похищение экс-командира ПВО ДНР украинскими спецслужбами.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что похищение было проведено с целью фальсификации обстоятельств крушения в 2014 году малазийского Boeing.