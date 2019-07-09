Глава ДНР объяснил цель похищения «экс-командира ПВО»

Представители службы безопасности Украины целенаправленно похитили бывшего командира ПВО Донецкой народной республики Владимира Цемаха с целью фальсификации обстоятельств крушения в 2014 году малазийского «Боинга», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы помним, как быстро в течение суток с момента трагедии Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пушилина.

По его словам, украинские спецслужбы незаконными методами похитили Цемаха, чтобы в дальнейшем сфальсифицировать картину преступления.

Глава ДНР также отметил, такими действиями виновные лишь подтверждают свою причастность к катастрофе.

«У выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится. С каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию», – подчеркнул Пушилин.

Ранее западные СМИ сообщили, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха. Утверждалось, что он является важным свидетелем по делу о сбитом 17 июля 2014 года малайзийском Boeing. Жена подтвердила похищение экс-командира ПВО ДНР украинскими спецслужбами.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет. При этом Киев является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.