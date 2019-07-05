Жена подтвердила похищение экс-командира ПВО ДНР украинскими спецслужбами

Супруга бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха Ирина подтвердила факт похищения ее мужа украинскими спецслужбами.

Ирина Цемах сообщила РИА «Новости», что ее муж был похищен 27 июня из дома. «Я пришла после работы, увидела следы борьбы: все покупки, которые он должен был сделать на рынке, валялись по квартире, валялось окровавленное полотенце, следы крови на пороге, его мобильный телефон, ключи от машины, портмоне. Нигде не было его и моих прав, его военного билета ДНР», – рассказала она.

Женщина добавила, что позднее с ней связался адвокат ее мужа, сообщив, что тот задержан службой безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации и находится в Киеве.

Ранее западные СМИ сообщили, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха. Утверждалось, что он является важным свидетелем по делу о сбитом 17 июля 2014 года малайзийском Boeing.